الهيئة العامة للترفيه تعلن عن الفعاليات الجديدة في مناطق المملكة

حمود العنزي (صدى):

أعلنت الهيئة العامة للترفيه في مختلف مناطق المملكة، اليوم الأربعاء، عن انطلاق عدد من الفعاليات المتنوعة هذا الأسبوع التي تقيمها الهيئة.

وتبدأ الفاعليات في الرياض، بعرض آدم ” مسرح من خيال ” ، خلال الفترة 15-17 فبراير، وذلك في مركز الملك فهد الثقافي، حيث يعد العرض أضخم مسرح تفاعلي ثلاثي الأبعاد بالمملكة، ليقدم تجربة مسرحية فريدة من نوعها.

في حين تواصل أرض العجائب فعالياتها إلى 24 فبراير في جامعة الأميرة نورة، بالإضافة إلى فعالية ” باركرز إكس ” التي تختتم أنشطتها في 22 أبريل في حديقة برج الفيصلية بالرياض.

وفي جدة تبدأ ” ويست باي ” فعالياتها على الكورنيش بجانب منتزه فانتازيا في الفترة 15-19 فبراير، حيث تمثل الفعالية تجربة ممتعة من المطاعم والمقاهي والمناطق الترفيهية والعروض الحية المتميزه.

كما تقام فعالية ” كيدز إن موشن ” في مركز المعارض بجدة في الفترة 15-17 فبراير، حيث تقدم معرضاً ضخماً للأم والطفل يضم أشهر العلامات التجارية المحلية والعالمية، بالاضافة إلى العروض المسرحية القصيرة لبعض المسلسلات الكرتونية العالمية منها ” باو باترول، ماشا والدب ” والعديد من العروض المختلفة كالعروض البهلوانية والجولات الموسيقية.

في سياق متصل، تُعرض مسرحية ” خواطر شبحة ” في جامعة دار الحكمة بجدة يوم السبت 17 فبراير، إلى جانب وعرض الكوميدي كلوب ” ستاند أب ” يوم الخميس 15 من الشهر ذاته.

في حين ينطلق ” سوق مكة ” في حديقة الحسنية بمكة المكرمة في الفترة 15 فبراير إلى 12 مايو، أما في الخبر فتنطلق مسرحية ” ويندي ” الفريدة من نوعها خلال الفترة 15-17 في الصالات الخضراء، و تقام فعالية ” هوانا ” خلف مجمع الشبيلي بالخبر في الفترة 14-18 فبراير، وفي تبوك تقام فعالية ” ترانسفورمر ” في الحكير مول خلال الفترة 15-17 فبراير الجاري.