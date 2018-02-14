” السراني ” يرحب باختيار عبير العليان امرأة العام للغاز والبترول

علي القحطاني(صدى):

أكد مدير جامعة طيبة، الدكتور عبد العزيز السراني، حرص حكومة خادم الحرمين، الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله -، على التوسع في التعليم الجامعي؛ لتحقيق أهداف التنمية الشاملة.

ونوه بدور المرأة في تحقيق رؤية المملكة 2030 لتصبح رقمًا صعبًا في تنمية الوطن، وأن المرأة اليوم، أصبحت تتسنم مواقع قيادية وريادية في كل المجالات، سواء الطب أوالتعليم أوالهندسة، أوالابتكار، أو ريادة الأعمال والاختراعات وغيرها.

ورحب بالدكتورة عبير العليان، والتي اختيرت مؤخرًا امرأة العام للغاز والبترول، نتيجة جهودها في مجال الطاقة، مبينًا أن الجامعة تعمل على استقطاب النساء المتميزات للحديث لمنسوبات الجامعة، وعرض تجاربهن من خلال مركز تمكين المرأة وخدمتها، والذي يعد الأول من نوعه على مستوى الجامعات السعودية، ويدعم المرأة داخل الجامعة وخارجها.

وجاء ذلك عبر لقاء الخبيرة في أرامكو السعودية، وامرأة العام للغاز والبترول، الدكتورة عبير العليان، الذي نظمه مركز تمكين المرأة وخدمتها بالجامعة، اليوم، للحديث عن تجربتها العلمية والعملية، في شطر الطالبات.