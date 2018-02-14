مؤسسة الحبوب تعلن عن 8 وظائف هندسية وإدارية شاغرة
كشفت المؤسسة العامة للحبوب، عن حاجتها لموظفين في 8 وظائف هندسية وإدارية شاغرة للمواطنين على بند الوظائف المؤقتة، لحملة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات،وذلك للعمل بمقر الإدارة العامة للمؤسسة.
وأوضحت المؤسسة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:
– باحث قانوني: بكالوريوس في تخصصات: (أنظمة، قانون، حقوق).
– مهندس مدني: بكالوريوس في تخصص الهندسة المدنية- بواقع (وظيفتين).
– مهندس ميكانيكي: بكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية- (عدد 3 وظائف).
– مهندس كهربائي: بكالوريوس في تخصص الهندسة الكهربائية.
– مطور برامج: بكالوريوس في تخصص الحاسب الآلي.
وبينت المؤسسة أن الوثائق المطلوب إرفاقها مع الطلب هي:
• صورة من الهوية الوطنية.
• صورة من المؤهل.
• صورة من السجل الأكاديمي.
• صورة من الخبرات موثقة أو برنت من التأمينات الاجتماعية إن وجد.
وأوضحت المؤسسة، أن التقديم متاح اعتباراً من يوم الأحد الموافق 1439/06/02هـ، ولمدة 5 أيام، وذلك على موقع المؤسسة الإلكتروني- قسم التوظيف على الرابط التالي من هنا .
وأشارت المؤسسة، إلى أنه سوف يتاح للمتقدمين تعديل بيانات طلب التوظيف الخاص بهم بعد انتهاء فترة التقديم وإقفال الطلبات وذلك لمدة يوم واحد فقط.
اترك تعليقاً