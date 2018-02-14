مؤسسة الحبوب تعلن عن 8 وظائف هندسية وإدارية شاغرة

فاطمة الملكي(صدى):

كشفت المؤسسة العامة للحبوب، عن حاجتها لموظفين في 8 وظائف هندسية وإدارية شاغرة للمواطنين على بند الوظائف المؤقتة، لحملة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات،وذلك للعمل بمقر الإدارة العامة للمؤسسة.

وأوضحت المؤسسة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– باحث قانوني: بكالوريوس في تخصصات: (أنظمة، قانون، حقوق).

– مهندس مدني: بكالوريوس في تخصص الهندسة المدنية- بواقع (وظيفتين).

– مهندس ميكانيكي: بكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية- (عدد 3 وظائف).

– مهندس كهربائي: بكالوريوس في تخصص الهندسة الكهربائية.

– مطور برامج: بكالوريوس في تخصص الحاسب الآلي.

وبينت المؤسسة أن الوثائق المطلوب إرفاقها مع الطلب هي:

• صورة من الهوية الوطنية.

• صورة من المؤهل.

• صورة من السجل الأكاديمي.

• صورة من الخبرات موثقة أو برنت من التأمينات الاجتماعية إن وجد.

وأوضحت المؤسسة، أن التقديم متاح اعتباراً من يوم الأحد الموافق 1439/06/02هـ، ولمدة 5 أيام، وذلك على موقع المؤسسة الإلكتروني- قسم التوظيف على الرابط التالي من هنا .

وأشارت المؤسسة، إلى أنه سوف يتاح للمتقدمين تعديل بيانات طلب التوظيف الخاص بهم بعد انتهاء فترة التقديم وإقفال الطلبات وذلك لمدة يوم واحد فقط.