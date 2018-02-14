وظائف شاغرة للمواطنين بالبنك العربي الوطني
أتاح البنك العربي الوطني ، 10 وظائف شاغرة للمواطنين ، ضمن برنامج تدريب الخريجين ، وذلك للعمل بفروع البنك في الرياض .
وأشار البنك إلى أن الوظائف المتاحة لحملة درجة البكالوريوس في التخصصات التالية :
– تكنولوجيا المعلومات
– علوم الحاسوب
– المحاسبة
– المالية
ولفت البنك إلى أنَّ التقديم متاح عبر موقعه الإلكتروني التوظيفي ، وذلك بدءًا من 13 فبراير الجاري ، وحتى 14 إبريل القادم ، وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المعلنة ، يرجى الدخول على الرابط التالي (هنا) .
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