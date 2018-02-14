وظائف شاغرة للمواطنين بالبنك العربي الوطني

فاطمة الملكي(صدى):

أتاح البنك العربي الوطني ، 10 وظائف شاغرة للمواطنين ، ضمن برنامج تدريب الخريجين ، وذلك للعمل بفروع البنك في الرياض .

وأشار البنك إلى أن الوظائف المتاحة لحملة درجة البكالوريوس في التخصصات التالية :

– تكنولوجيا المعلومات

– علوم الحاسوب

– المحاسبة

– المالية

ولفت البنك إلى أنَّ التقديم متاح عبر موقعه الإلكتروني التوظيفي ، وذلك بدءًا من 13 فبراير الجاري ، وحتى 14 إبريل القادم ، وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المعلنة ، يرجى الدخول على الرابط التالي (هنا) .