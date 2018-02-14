بالصور.. “ مداقيل ” فرقة بلقرن تستوقف زوار قرية عسير في الجنادرية 32

صالح بن دايل(صدى):

قدمت فرقة بلقرن الشعبية عروضاً فلكلورية أبهرت زوار قرية عسير ؛ في مشاركتها الأولى بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة ” الجنادرية 32 “ .

ولعل أبرز ما استوقف الزوار هو الآداء المميز لأعضاء فرقة بلقرن والإنسجام والإتقان الأكثر من رائع ، في صورة تبعث على الحماسة والإثارة ، ومن بين أبرز الفنون التراثية التي تقدمها فرقة بلقرن وتجيدها بإحترافية عالية ” فن المدقال “ الذي تعد هي الأميز آداءً له شمال منطقة عسير ، جنوب المملكة العربية السعودية ، حيث يتبادر إلى ذهن المشاهد والحاضر للوهلة الأولى أنه أمام أشبه ما يكون بالعرض الحربي العسكري -إن صح التعبير- حيث تكون الحركة موزونة ؛ كأنها خطوة رجل واحد ، على قرع ودق الطبول “ الزير والزلفة “ ، فضلاً عن اللباس الموحد ومايتزين به أعضاء الفرقة في هذا اللون الشعبي الجميل ، وما يحملونه من أدوات تراثية يعتمد عليها آداؤهم لهذا الفن بشكل كبير كالجنبية الطويلة، والقديمية، والبندقية “ المقمع والفتيل ” ، والزهاب ” البارود والقمع “ .

وما يشد من انتباه الحضور وتفاعلهم مع فرقة بلقرن هو مايتخلل هذا الفن من لمحات فنية من المهرة من الأعضاء بما يعرف ويسمى باللغة العامية المحلية ” الزقّاف ” وهو رمي البندقية إلى أعلى بضعة أمتار، ثم استقبالها بيد واحدة ، ومن ثم يتقابل المزقفة ويتم الرمي ويكون اتجاه الأسلحة للأعلى ، ومن بعدها الخروج بشكل منظم جميل من الميدان؛ إيذانا بختام المدقال والدخول في لون العرضة الذي هو الآخر لايقل عن سابقه جمالاً وروعةً .

تجدر الإشارة إلى أن فرقة بلقرن تتكون من 30 عضواً ، برئاسة حمدان بن محشي ، وبمشاركة الشاعرين المخضرمين سعيد بن هضبان وصالح بن عزيز ، والشاعرين الشابين محمد بن دايل وعلي بن حزمي.

