بالصور.. التأهيل الشامل للإناث بمكة يحتفل بانتهاء وحدة المملكة

نايف السالم(صدى):

نظم مركز التأهيل الشامل للإناث بمكة بقسم الإيوائي يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٩/٥/٢٨هـ احتفالية بمناسبة انتهاء وحدة ( المملكة ) من قبل الكادر الوظيفي بقسم النادي التعليمي بالمركز .

يهدف الحفل إلى غرس محبة الوطن وتعريفهم بأشهر الأطعمة الشعبية بالمملكة العربية السعودية.

تضمن الاستماع إلى الأهازيج والأناشيد الوطنية وتناول الوجبات المعروضة في أجواء من الفرحة والسرور ومشاركة موظفات التأهيل الشامل للأناث وموظفات الرعاية النهارية.

في الختام تم تقديم الشكر لجميع الكادر المشارك من قبل مشرفة القسم النسائي أ/ فردوس بنت حمد الفريح .

