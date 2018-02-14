بالفيديو.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرق مكيفات مصنع في فلسطين

طولكرم(صدى):

اقتحم جيش الاحتلال مصنع ” بيسان ” لأجهزة التكييف في مدينة طولكرم الفلسطينية، وصادر أنظمة التشغيل الإلكترونية.

وقال مدير عام المصنع، محمد جوهر ” اتصل بي حراس المصنع في وقت متأخر من الليل، وأخبروني عن وجود جيبات عسكرية إسرائيلية تريد الدخول، فما كان مني إلا أن وافقت على ذلك، خشية أن يقتحم الجنود المصنع عنوة ويدمرون محتوياته، ومع ذلك دخل الجنود بشكل عنيف، فقاموا بتحطيم باب غرفة الأجهزة الإلكترونية التي تتحكم بالإنتاج، وسرقوا بعض الحواسيب ” .

من جهتهم، نفى العاملون في المصنع جملة وتفصيلاً أن يكون لعملية الاقتحام بعدًا أمنيًا، فجيش الاحتلال صادر أجهزة لها علاقة بالإنتاج، لم يعتقلوا أحدا، وتركوا كاميرات المراقبة.

