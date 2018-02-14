تفاصيل فعاليات ملتقى المعلم الأول بحضور أمير جازان

تركي السالم(صدى):

شارك صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز ، أمير منطقة جازان، في فعاليات ملتقى المعلم الأول ، حيث تنظمه إدارة التعليم بصبيا ، بحضور وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، ومستشار الديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، بقاعة الاحتفالات في الإدارة، اليوم الأربعاء .

ورعى سمو الأمير فعاليات الملتقى، حيث تولى قص الشريط إيذانًا بافتتاح المعرض المصاحب، وتجول بعد ذلك في أقسام المعرض ، كما استمع لشرح مفصل من مدير تعليم المنطقة الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس حول المعرض، بمشاركة إدارات تعليم مناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية وجازان والقصيم وحائل وتبوك ونجران، بالإضافة إلى محافظتي جدة وصبيا .

وبدأ الحفل الخطابي بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى وزير التعليم كلمة أعرب فيها عن سعادته بالمشاركة في الملتقى ، مؤكدًا أهميته بالنسبة للأسرة التعليمية على مستوى الوطن ، وذلك في ظل دور المعلم والمعلمة الذي يمثل أهمية كبيرة في العملية التعليمية.

وكرم سمو أمير منطقة جازان، في نهاية الحفل، الجهات المُشاركة والراعية للملتقى، حيث تسلم سموه هدية تذكارية بهذه المناسبة.