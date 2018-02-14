باحثون يكشفون العلاقة بين الأزمات القلبية وتساقط الثلج

أوتاوا(صدى):

قام فريق من الباحثين الكنديين في جامعة ” مونتريال ” الكندية بدراسة العلاقة بين فترة سقوط الثلوج وخطورة الإصابة بضعف عضلة القلب.

واعتمد فريق البحث على المعلومات المأخوذة من مرضى في المستشفيات والذين يصل عددهم إلى 128 ألف مريض، و68 ألف حالة وفاة بأزمة قلبية في إقليم كوبيك الكندي في الفترة بين عامي 1981 حتى 2014.

وقام الباحثون بعقد مقارنة بين المعلومات الطبية والأحوال الجوية في هذه الفترة، فتبين أن أكثر الأيام خطورة كانت تلك التي سقطت فيها الثلوج والتي وصلت درجة الحرارة بها إلى 20 درجة مئوية، والخطورة كانت أعلى في الأيام التي ظل فيها سقوط الثلج بشكل متواصل، وأن 60% من الأزمات القلبية بالنسبة للرجال كانت مرتبطة بسقوط الثلج.