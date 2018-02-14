قطان: لا علاقة للمملكة بالدعوات الوهمية المنتشرة للفوز برحلات الحج

عادل الحربي(صدى):

أكد سفير المملكة في مصر أحمد عبد العزيز قطان، عدم صحة الرسائل المنتشرة التي يتم تداولها من خلال “واتساب” ومواقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك، وتويتر ” المتضمنة دعوة لتسجيل البيانات بالكامل بهدف الحصول على رحلات حج أو عمرة مجانية بشرط إرسالها لعدد كبير من الأشخاص.

وطالب السفير الجميع بتوخي الحيطة والحذر وعدم الوقوع كفريسة لهذه الدعوات الوهمية، مؤكدًا أن السفارة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يؤسس أو يروج لهذه المواقع المخادعة.