9 طرق للحصول على وظيفة أفضل

متابعات(صدى):

كشف خبراء في مجال العلاقات العامة عن أفضل 9 طرق للحصول على وظيفة، سواء كانت في مجال مهنتك الأصلية، أو إذا كنت ترغب في تغيير مجال عملك وتتجه لعمل آخر.

الوقت والأساليب المجانية

يجب أن تعطي عملية البحث عن الوظيفة الوقت الكافي لكي تحصل على ما يناسبك، كما يجب أيضا أن تستخدم أساليب البحث المجانية والابتعاد عن الإعلانات التي تدفع لها أموالا.

اعرف ماذا تريد

لا تقبل أي وظيفة لمجرد أن شخصا ما اقترحها عليك، فمن الضروري أن تتأكد ما هي المهنة الذي تريدها، خاصة إذا كانت هذه هي أول مرة تخوض فيها مجال العمل.

كتابة السيرة الذاتية

تأكد أن سيرتك الذاتية كاملة قبل البحث عن أي وظيفة، لأن السيرة الذاتية هي تعريف بالشخص وخبرته وما يمكنه تقديمه لصاحب العمل.

الإنترنت

من أفضل طرق البحث عن الوظائف، فيجب أن يستخدم الباحث عن وظيفة موقع غوغل لأنه يحتوي على آلاف المواقع الخاصة بتوظيف الأشخاص، ومن بينها CareerBuilder.com و Monster.com وغيرها.

معرفة عمل الشركات القريبة منك

من الوسائل الناجحة في الحصول على وظيفة مناسبة هو تقديم سيرتك الذتية بالشركات الموجودة في منطقة سكنك، وذلك لأسباب عدة، حيث يمكن أن تتقابل هناك مع شخص تعرفه من أبناء المنطقة، وإذا لم تجد فرصة في العمل بالشركة يجب أن تتحدث معه لإعادة عرض سيرتك الذاتية على المدير.

شبكات التواصل الاجتماعي

من الممكن أن تنشر على شبكات التواصل الاجتماعي عن رغبتك في الحصول على عمل، فمن الممكن أن يساعدك أحد من متابعيك في الحصول على الوظيفة المناسبة.

استخدام علاقاتك

إذا كانت تجمعك علاقة طيبة بأشخاص من مهنتك السابقة أو من زملاء الدراسة أو من أقاربك، فمن الممكن أن تخبرهم برغبتك في الحصول على وظيفة جديدة لأنهم سيساعدونك.

التحضير للمقابلة

يجب أن تحضر جيدا للحظة المقابلة، لأنه سيتم توجيه عدد من الأسئلة لك حول المشاكل التي تعرضت لها في عملك السابق وكيف واجهتها، لذلك يجب أن تكون حريصا في ردك لأن الانطباع الأول هو الذي يدوم عنك، كما يجب أن ترتدي ملابس مناسبة لتلك اللحظة.

المتابعة

إذا كنت سلمت سيرتك الذاتية عبر الإنترنت ولم يعلمك أحد بالنتيجة، فيجب أن تتواصل مع مدراء الصفحات كي يخبروك عن الأمر، وإذا كنت حصلت على الوظيفة بواسطة أحد الأصدقاء فمن الممكن أن تتابع معه أيضا ليخبرك بالمستجدات.