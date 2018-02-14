بلدية الغزة بمكة تغلق عددًا من محلات الوجبات الغذائية والمطاعم

نايف السالم(صدى):

أغلقت بلدية الغزة الفرعية بمكة المكرمة اليوم الثلاثاء، عددًا من محلات الوجبات الغذائية والمطاعم ومراكز بيع المواد الغذائية المخالفة للاشتراطات الصحية، وأنذرت آخرين وذلك بعد رصد العديد من المخالفات في تلك المحلات وإعطائهم مهلة لتصحيح أوضاعهم التشغيلية .

وأوضح رئيس بلدية الغزة الفرعية المهندس حسن بن سعيد خنكار، أن البلدية تكثف نشاطها المتعلق بمتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية المطلوب توفرها في الأسواق والمحلات التجارية ومحلات تقديم الوجبات الغذائية ومراكز بيع المواد الغذائية والمطاعم حسب طبيعة كل نشاط، بهدف تحقيق أعلى مستوى من الإصحاح البيئي والقضاء على المخالفات .

من جانبه بين مدير إدارة الخدمات ببلدية الغزة خالد بن عبدالله مجيريشي، أن البلدية نفذت حملة على الأسواق التجارية والغذائية الموجودة في نطاقها ورصدت عدد من المحلات المخالفة، حيث تمثلت المخالفة في وجود حشرات، ومخالفة أنشطة التراخيص، ووجود أدوات غير صالحة للاستخدام، وتدني مستوي النظافة العامة، والبروز خارج المحلات، وتدني مستوى تجهيزات بعض المحلات، إضافة إلى ضبط كميات من الأدوية والادعاءات الطبية والصبغات الصناعية المحظورة .