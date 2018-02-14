بالفيديو.. ” تويوتا لاندكروزر 2018 ” سيارة الطرق الوعرة

متابعات(صدى):

في العام الماضي قدمت تويوتا تغييرات بسيطة في موديل لاندكروزر وقدمته كموديل 2018في محاولة لجعل موقف السيارة أقوى كسيارة للطرق الوعرة, وتحمل السيارة غطاء محرك جديد مع فتحات تهوية وأجزاء أمامية جانبية جديدة وشبكة تهوية بتصميم جديد ومصابيح أمامية وخلفية جديدة وعجلات وصادمين مختلفين، والتغيير في التصميم جعل السيارة أطول مقارنة بالنسخة السابقة منها.

وفي المقصورة, زودت السيارة بلوحة قيادة جديدة وعدادات وكونسول وسطي وشاشة 8 بوصة للنظام الترفيهي في موقع أكثر انخفاضاً لزيادة القدرة على الرؤية, ورغم تطور مقصورة لاندكروزر ولكنها لا تقارن بموديل لاندروفر ديسكفري وهو أمر طبيعي لأن لكزس هي المنوطة بذلك في جانب الفخامة, وتحمل المراجعة التالية الملامح الشخصية للسيارة لاندكروزر وقدراتها للطرق الوعرة .

وتحمل السيارة محرك سعة 2.8 لتر ديزل رباعي الاسطوانات بشاحن توربيني بقوة تبلغ 177 حصان مع عزم دوران 450 نيوتن متر .