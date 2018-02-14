” تخصصي الدمام ” تعلن عن 4 وظائف صحية شاغرة

فاطمة الملكي(صدى):

كشفت مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، عن حاجتها لعدد من الوظائف الصحية الشاغرة، لحملة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عددٍ من التخصصات، وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الدمام.

وأوضحت المستشفى، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي أول علاج النطق- الطب الفيزيائي وإعادة التأهيل: درجة الماجستير أو البكالوريوس في تخصص علاج النطق واللغة.

– أخصائي علاج الجهاز التنفسي: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص الرعاية التنفسية، أو المجالات ذات الصلة.

– أخصائي أول العلاج المهني- الطب الفيزيائي وإعادة التأهيل: درجة الماجستير أو البكالوريوس في تخصص العلاج المهني.

– أخصائي أول العلاج الطبيعي- الطب الفيزيائي وإعادة التأهيل: درجة الماجستير أو البكالوريوس في تخصص العلاج الطبيعي.

وأشارت إدارة المستشفى، إلى أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءً من أمس الثلاثاء حتى تاريخ 14 أبريل المقبل.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: من هنا .