وظائف أكاديمية شاغرة للمواطنين بجامعة الملك خالد

فاطمة المالكي(صدى):

أتاحت جامعة الملك خالد الفرصة الثانية أمام المواطنين، للتقدم إلى عدد من الوظائف الأكاديمية الشاغرة والمشغولة بغير السعودية للعام الجامعي 1439/1440هـ.

وأوضحت الجامعة شروط التقدم للوظائف كالتالي:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– أن تكون شهادة الدكتوراه (وقرار الترقية للمتقدمين على درجة أستاذ مشارك أو أستاذ) من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها.

– أن يكون تخصص الدكتوراه امتدادًا لتخصص البكالوريوس والماجستير.

– اجتياز المقابلة الشخصية والاختبارات التي تجريها الأقسام العلمية وتقديم محاضرة علمية للمرشحين النهائيين.

كما لفتت إلى الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين على وظائف أستاذ مساعد كالتالي:

– أن يكون المتقدم قد حصل على الدرجات العلمية من خلال الدراسة بالانتظام الكامل والإقامة في بلد الدراسة وأن لا يكون بالانتساب أو المراسلة أو التعليم عن بعد ونحوها.

– إحضار ما يثبت القدرة على التدريس باللغة الإنجليزية إذا كان المتقدم خريجاً من جامعة لغة الدراسة بها غير الإنجليزية، وفق الآتي:

– للمتقدمين على وظائف برامج اللغات والترجمة بما لا يقل عن درجة (550) في اختبار TOEFL أو (6.5) في اختبار IELTS .

– للمتقدمين على البرامج الأخرى التي تقدمها الجامعة باللغة الإنجليزية (التخصصات الصحية، العلوم، العلوم الإدارية والمالية، الهندسة، الحاسب)، بما لا يقل عن درجة (500) في اختبار TOEFL أو (6.0) في اختبار IELTS .

وأشارت إلى أنه على الراغبين والراغبات في التقديم ممن تنطبق عليهم الشروط، تعبئة استمارة التقديم إلكترونيًا، وسيتم استقبال الطلبات ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 28/ 5/ 1439هـ، إلى نهاية يوم الثلاثاء الموافق 4/ 6/ 1439هـ.

وللإطلاع على الجهات والتخصصات بفرع أبها http://www.kku.edu.sa/sites/default/files/general_files/pdf/announcement/JJJobsForAbha.pdf.

وللتقديم على فرع الجامعة بأبها http://employment.kku.edu.sa/FacultyEmploymentAC/default.html.

وللتقديم على فرع الجامعة بتهامة https://employment.kku.edu.sa/FacultyEmployment/default.html.