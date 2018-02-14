إغلاق الحركة الملاحية البحرية لميناء الملك عبد العزيز بالدمام

عادل الحربي(صدى):

قررت إدارة ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام اليوم الأربعاء، إغلاق الحركة الملاحية البحرية للميناء أمام السفن القادمة والمغادرة من وإلى الميناء بسبب الحالة الجوية على المنطقة الشرقية.

وقال مدير عام الميناء نعيم بن إبراهيم النعيم, إن إغلاق الحركة الملاحية في الميناء بدأ منذ الساعة السابعة صباحاً وذلك لارتفاع سرعة الرياح التي تجاوزت 37 عقدة مع انخفاض في مدى الرؤية الأفقية الذي وصل إلى قرابة الميل.

وأضاف النعيم: برج المراقبة البحرية وغرفة عمليات التشغيل والسلامة يتابعان سير العمل داخل الميناء بشكل متواصل ودقيق، مؤكداً أن الحركة الملاحية ستعود إلى طبيعتها فور تحسن الأحوال الجوية.