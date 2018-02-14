بالفيديو.. شاب صعيدي يسخر من عيد الحب وجدته: ” أول مره أسمع عنه “
نشر شاب مصري صعيدي مقطع فيديو ساخر عبر موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” وهو برفقة جدته يتحدثان به عن عيد الحب ” الفالنتين داي ” .
وأظهر الفيديو المتداول ، حوار يدور بين شاب صعيدي وجدته بمناسبة عيد الحب، حيث بادر الشاب بسؤال جدته عن عيد الحب ” الفالنتين داي ” ، فردت عليه الجدة متعجبة إنها لا تعرف أن هناك عيدا بهذا الاسم.
واستطرد الحفيد أن هذا العيد يحتفل فيه الشباب، ويتبادلون الهدايا من دباديب وورود، فما كان من الجدة إلا أن ردت على حفيدها قائلة ” أول مرة أسمع بهذا العيد ” .
واحد وجدته في عيد الحب ههههههه😂😂😂
Posted by بوابة ابناء الصعيد on Wednesday, February 14, 2018
رااايق[ عدد التعليقات: 3734 ] نشر منذ 1 ساعة
الفلنطين يااا كبيرة *ههههههههههههههههه
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ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 42812 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههههههههههههه ,,
,, يارجل انت وين ذكرتها بجدك الله يرحمه ,, بغت تجيب العيد جدتك هذي ,,
,, اشتر لها جوز حمام وقول اعتبريها هديه من قِدي في الفلنطاين داي ,,