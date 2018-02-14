بالفيديو.. شاب صعيدي يسخر من عيد الحب وجدته: ” أول مره أسمع عنه “

القاهرة(صدى):

نشر شاب مصري صعيدي مقطع فيديو ساخر عبر موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” وهو برفقة جدته يتحدثان به عن عيد الحب ” الفالنتين داي ” .

وأظهر الفيديو المتداول ، حوار يدور بين شاب صعيدي وجدته بمناسبة عيد الحب، حيث بادر الشاب بسؤال جدته عن عيد الحب ” الفالنتين داي ” ، فردت عليه الجدة متعجبة إنها لا تعرف أن هناك عيدا بهذا الاسم.

واستطرد الحفيد أن هذا العيد يحتفل فيه الشباب، ويتبادلون الهدايا من دباديب وورود، فما كان من الجدة إلا أن ردت على حفيدها قائلة ” أول مرة أسمع بهذا العيد ” .