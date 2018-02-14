وظائف خالية بشركة استثمار في الرياض
أعلنت إحدى الشركات الإستتمارية المتواجدة بالعاصمة الرياض، عن حاجتها لتشغيل موظفين باختصاصات متعددة، وفقاص للمسميات الوظيفية التالية:
– موظف استقبال
– سكرتير تنفيذي
– سكرتير تنفيذي للمدير العام
– منسق موارد بشرية وعلاقات حكومية
– منسق تقنية معلومات
– مدير تقنية معلومات.
وأوضحت الشركة الشروط المطلوبة لهذه الوظائف، فيما يلي:
– إتقان اللغتين العربية والإنجليزية.
– تشترط في المتقدمون خبرة لا تقل عن 3 سنوات بنفس المجال.
وذلك على أن يتم التقديم من قبل الراغبين في العمل، إرسال السيرة الذاتية عبر البريد الإلكتروني مع كتابة مسمى الوظيفة، من خلال البريد الإلكتروني التالي: [email protected]
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