وظائف خالية بشركة استثمار في الرياض

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت إحدى الشركات الإستتمارية المتواجدة بالعاصمة الرياض، عن حاجتها لتشغيل موظفين باختصاصات متعددة، وفقاص للمسميات الوظيفية التالية:

– موظف استقبال

– سكرتير تنفيذي

– سكرتير تنفيذي للمدير العام

– منسق موارد بشرية وعلاقات حكومية

– منسق تقنية معلومات

– مدير تقنية معلومات.

وأوضحت الشركة الشروط المطلوبة لهذه الوظائف، فيما يلي:

– إتقان اللغتين العربية والإنجليزية.

– تشترط في المتقدمون خبرة لا تقل عن 3 سنوات بنفس المجال.

وذلك على أن يتم التقديم من قبل الراغبين في العمل، إرسال السيرة الذاتية عبر البريد الإلكتروني مع كتابة مسمى الوظيفة، من خلال البريد الإلكتروني التالي: [email protected]