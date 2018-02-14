بالصور.. لون بشرة نفرتيتي يثير الجدل في أمريكا
أثار خبراء وفناني نحت في أمريكا حالة من الجدل بين المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقب استخدامهم درجة فاتحة للون بشرة الملكة نفرتيتي .
حيث أكد المتابعون في تعليقاتهم على الصور التي تم نشرها أن عملية الاختيار ليست دقيقة، مشيرين إلى أن لون بشرة المصريين القدماء، كان داكنًا، حيث كتب أحدهم: “ لم تكن نفرتيتي، بيضاء وقبيحة بل كانت سمراء اللون ” .
ومن جانبها أوضحت النحاتة العالمية إليزابيث داينز في تصريحات إعلامية ، أنهم استغرقوا أكثر من 500 ساعة لنحت التمثال، مشيرة إلى أنها رسمت وجه الملكة، واختارت لون البشرة عبر الاستعانة بصور نساء مصريات في العصر الحديث.
يذكر أن لنفرتيتي تمثال شهير من الحجر الجيري المدهون، عمره أكثر من 3 آلاف عامًا، ونحته النحات المصري تحتمس، وهو الذي جعل من نفرتيتي إحدى أشهر نساء العالم القديم، ورمزا من رموز الجمال الأنثوي.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 42812 ] نشر منذ 2 ساعتين
ياليل ازرق ياليل المعانات ,,
,, مالكم ومال القوم المغضوب عليهم ..؟
حفيدة الفاروق عمررضي الله عنه[ عدد التعليقات: 100 ] نشر منذ 2 ساعتين
أبغى شئ واحد يستفدوا من لون بشرتها ؟اللهم لاتشغلنا إلا بطاعتك.
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 24737 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب كل ذا اصجه علشان نفروا بكم