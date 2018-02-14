الشوفان والشاي الأسود فطار مناسب لمن يعانون من قرحة المعدة

متابعات(صدى):

يتطلب على مرض قرحة المعدة الاهتمام باختيار أنواع الوجبات الغذائية التي يتناولها طوال اليوم، وذلك لتجنب الشعور بآلام وحرق وانتفاخ المعدة وغيرها من الأعراض المؤلمة، وفى إطار هذا السياق.

لذلك قدم أخصائي التغذية وجبة دقيق الشوفان ليتناولها أصحاب قرحة المعدة بوجبة الإفطار.

المكونات :

– دقيق الشوفان .

– حليب الصويا، وذلك لأن حليب البقر قد يسبب تفاقم الأعراض .

– قمح.

– قطع فواكه مثل الموز والتفاح والخوخ .

طريقة التحضير:

وضع مكونات السابق ذكرها وخلطها مع بعض ثم تناولها عند الإفطار، ويمكن تناول مشروبات ساخنة مثل الشاي الأسود أو الأخضر لأنها تعتبر من المشروبات الصحية لاحتوائها على مضادات حيوية وأكسدة مما يساعد على الشفاء من القرحة.