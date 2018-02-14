تفاصيل طرد ” مصري ” من منصبه بسبب ارتداءه ” جينز “

القاهرة(صدى):

أوضح الدكتور محمد يحيى، مدير مستشفى التأمين الصحي بمحافظة بني سويف، في مصر، بعض التفاصيل الخاصة بإبعاده من منصبه بسبب ارتدائه ” الجينز ” .

حيث قال ” يحيى ” خلال اجتماع مع مساعد وزير الصحة لشؤون التأمين الصحي، إنه غير مصدق لما حدث معه من جانب مساعد الوزير، لكنه يحمد الله على ذلك، حيث كانت الواقعة سبباً في عودته لعمله المفضل كطبيب يلتقي بالمرضى ويعالجهم في مركز أمراض الكبد.

وأضاف، أنها ستكون سبباً في مواصلته من جديد لدراساته العليا حتى الدكتوراه، والتي حالت ظروف عمله كمدير للمستشفى دون مواصلتها.

يشار إلى أنه قد أطاح ” الجينز ” بمدير مستشفى حكومي من منصبه في مصر، وذلك بعد أن ارتداه له خلال اجتماع هام مع مساعد وزير الصحة رئيس هيئة التأمين الصحي.