زعيمة معارضة بتركيا: يجب على القوات التركية الانسحاب من عفرين فورا

أنقرة(صدى):

أكدت الزعيمة المشاركة الجديدة لحزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد في تركيا، بروين بولدان، أنه يجب إنهاء العدوان التركي على منطقة عفرين شمال سوريا فوراً، وحل المشكلات المشتركة من خلال الحوار والاتفاق.

وأضافت الزعيمة الجديدة، أنه يجب أن تقبل السلطات التركية بمكاسب القوات الكردية السورية على الأرض، الأمر الذي جعل السلطات التركية تحقق معها بتهمة الإرهاب لإدلائها بتصريحات عن التوغل في سوريا.

يذكر أن السلطات التركية قد اعتقلت ما يزيد عن 600 شخص لاحتجاجهم على هذه العملية أو انتقادها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.