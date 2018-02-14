مرور المدينة يتفاعل مع ملاحظة أحد المواطنين بشأن تقاطع مخيف بالزهرة

نايف السالم(صدى):

تفاعلت مرور منطقة المدينة المنورة، مع ملاحظة أحد المغردين على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، حول حاجة تقاطع موجود بحي الزهرة إلى مطبات، لسير المركبات والشاحنات عليه بسرعة شديدة ومخيفة.

وقال المغرد في تغريدته: ” تقاطع خلف مدرسة عمر بن عوف الإنصاري قريب من استراحة ألوان بحي الزهرة يحتاج مطبات تقاطع مخيف من قوة السرعه ألي تشوف فيه وخاصة الشاحنات تدخل الحي على سرعتها نرجوا التجاوب مشكورين كل من الأمانة والمرور هل تم استلام الملاحظة “.

وتجاوب مرور المدينة مع الملاحظة، قائلاً في تغرديته: ” تم استلام ملاحظتك وسيتم التنسيق مع الجهات المعنية شكراً لتعاونك “.