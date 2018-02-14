7 أنواع من التطعيم مهمة لصحة طفلك لا تتجاهليها
تهتم الأم بمواعيد حصول الطفل على جرعة التطعيم ضد الأمراض المختلفة والمنتشرة وأهمها شلل الأطفال، ولكن تتجاهل بعض الأمهات أنواع المصل الأخرى.
لذلك نصح الأطباء بأنواع التطعيم المهمة للطفل وهى :
1- تطعيم ضد شلل الأطفال،
حيث أن التطعيم ضد شلل الأطفال يجب أن يحصل عليه الطفل منذ عمر شهرين حتى 6 سنوات، وذلك للوقاية من الإصابة بالفيروس ويأخذ عن طريق الفم على شكل قطرات.
2-تطعيم الالتهاب الرئوي
و تطعيم الالتهاب الرئوي هو نوعان ولهما نفس الكفاءة ويأخذ بعد بلوغ عمر الشهرين أو 6 أشهر وعند بلوغه عامًا ونصف تعطى جرعة تنشيطية، ويأخذ الطفل التطعيم حسب عمره.
3- تطعيم الجديري المائي
تعطى الجرعة للطفل بعد بلوغ عمر العام وشهر وجرعة أخرى بعد ثلاثة أشهر.
4-تطعيم الكبد الوبائي ” أ ”
ويعطى للطفل بعد بلوغه “عام وشهر” وجرعة أخرى بعد مرور عام وثلاثة إلى 6 أشهر.
5- تطعيم الحمى الشوكية
ويعطى للطفل بعد بلوغه عامين كما تعطى كل عامين للطفل وهى متوفرة أيضًا في المدارس وبعد مرور 6 سنوات يعطى للطفل تطعيما ثنائيا كـجرعة تنشيطية.
6-تطعيم حمى التيفود
ويعطى حماية للإنسان من 50 إلى 70 % خلال فترة الصيف ويعطى بعد بلوغ عامين من العمر.
7- تطعيم ضد السل
حيث أن السن الذي يجب أن يطعم فيه الطفل للوقاية من السل هو عند إتمام عام وتبلغ حقنة التطعيم من 1 إلى 10 مل داخل الجلد وعند بلوغ خمس سنوات تأخذ جرعة أخرى تنشيطية مع اختبار مكان الجلد حيث يحدث مكان التطعيم خراج أو ندبة الذي يدل على تفاعل التطعيم بالجسم .
و في حالة عدم وجود خراج أو ندبة بمكان التطعيم قد يكون الطفل معرض للإصابة بالتهاب في الغدد الليمفاوية تحت الإبط الأيسر وهنا يجب أخذ تطعيم مرة ثانية .
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