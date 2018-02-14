7 أنواع من التطعيم مهمة لصحة طفلك لا تتجاهليها

متابعات(صدى):

تهتم الأم بمواعيد حصول الطفل على جرعة التطعيم ضد الأمراض المختلفة والمنتشرة وأهمها شلل الأطفال، ولكن تتجاهل بعض الأمهات أنواع المصل الأخرى.

لذلك نصح الأطباء بأنواع التطعيم المهمة للطفل وهى :

1- تطعيم ضد شلل الأطفال،

حيث أن التطعيم ضد شلل الأطفال يجب أن يحصل عليه الطفل منذ عمر شهرين حتى 6 سنوات، وذلك للوقاية من الإصابة بالفيروس ويأخذ عن طريق الفم على شكل قطرات.

2-تطعيم الالتهاب الرئوي

و تطعيم الالتهاب الرئوي هو نوعان ولهما نفس الكفاءة ويأخذ بعد بلوغ عمر الشهرين أو 6 أشهر وعند بلوغه عامًا ونصف تعطى جرعة تنشيطية، ويأخذ الطفل التطعيم حسب عمره.

3- تطعيم الجديري المائي

تعطى الجرعة للطفل بعد بلوغ عمر العام وشهر وجرعة أخرى بعد ثلاثة أشهر.

4-تطعيم الكبد الوبائي ” أ ”

ويعطى للطفل بعد بلوغه “عام وشهر” وجرعة أخرى بعد مرور عام وثلاثة إلى 6 أشهر.

5- تطعيم الحمى الشوكية

ويعطى للطفل بعد بلوغه عامين كما تعطى كل عامين للطفل وهى متوفرة أيضًا في المدارس وبعد مرور 6 سنوات يعطى للطفل تطعيما ثنائيا كـجرعة تنشيطية.

6-تطعيم حمى التيفود

ويعطى حماية للإنسان من 50 إلى 70 % خلال فترة الصيف ويعطى بعد بلوغ عامين من العمر.

7- تطعيم ضد السل

حيث أن السن الذي يجب أن يطعم فيه الطفل للوقاية من السل هو عند إتمام عام وتبلغ حقنة التطعيم من 1 إلى 10 مل داخل الجلد وعند بلوغ خمس سنوات تأخذ جرعة أخرى تنشيطية مع اختبار مكان الجلد حيث يحدث مكان التطعيم خراج أو ندبة الذي يدل على تفاعل التطعيم بالجسم .

و في حالة عدم وجود خراج أو ندبة بمكان التطعيم قد يكون الطفل معرض للإصابة بالتهاب في الغدد الليمفاوية تحت الإبط الأيسر وهنا يجب أخذ تطعيم مرة ثانية .