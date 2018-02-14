نوفاك: روسيا تسعى للاستثمار المباشر في المملكة

عادل الحربي (صدى):

أكد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الأربعاء، على سعي روسيا للاستثمار المباشر في المملكة لدعم رؤية 2030.

وأوضح ” نوفاك ” خلال مؤتمر صحافي مع وزير الطاقة خالد الفالح، أنه تم مناقشة التعاون المشترك في كافة القطاعات مع خادم الحرمين الشريفين، قائلًا ” مباحثات مثمرة مع المملكة في قطاع الطاقة.

كما أشار إلى أن التنسيق المشترك مع المملكة يدعم استقرار أسعار النفط وزيادة الطلب، مضيفًا ان هناك مشاريع كثيرة مشتركة مع شركة أرامكو السعودية أكبر مورد للنفط في العالم.