ظهور ” بي إم دبليو إكس درايف M550i ” في أبوظبي

علي القحطاني (صدى):

تعتبر BMW M550i xDrive سيارة مميزة على الطريق وتأتي بقوة 456 حصان ويمكنها التسارع حتى 100 كم ساعة في أقل من 4 ثواني, مما يجعلها أسرع من M5 السابقة التي تتشارك معها المحرك V8 سعة 4.4 لتر بشاحنين توربينيين , وتعتبر BMW M550i xDrive السيارة الأنسب لمن يرى أن M5 الجديدة ليست سيارة الأداء المميزة.

وعرضت السيارة في شركة بي ام دبليو ابوظبي موتورز وتأتي باللون الابيض مع فرش جلدي بني داخلي مع حصولها على باقة M Performance الاختيارية كما تأتي مع عجلات ألومنيوم 20 بوصة كبيرة الحجم بلون رمادي داكن. وهناك فجوة في السعر بين السيارتين M550i وM5 فالأولى تبلغ بسعر 75 ألف دولار والثانية تعرض بسعر 100 ألف دولار لنسختها الكاملة.

وفرق السعر بين السيارتين يمكن من شراء سيارة فورد موستانج بمحرك ايكوبوست رباعي الشواحن, وبسبب الانبعاثات الكربونية أوقفت BMW انتاج سيارة M550i.