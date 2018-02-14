حرس الحدود بالشرقية يحذر الصيادين والمتنزهين من التقلبات الجوية

نايف السالم(صدى):

وجهت قيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية، جميع مرتادي البحر من الصيادين والمتنزهين وهواة الرياضات البحرية والرحلات البحرية إلى توخي الحذر عند النزول للبحر خلال فترة التقلبات الجوية.

وجاء ذلك بسبب ما أشارت إليه تقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة إلى وجود نشاط في الرياح السطحية ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وتدني مدى الرؤية الأفقية.

كما دعت قيادة حرس الحدود بالمنطقة مرتادي البحر والمتنزهين إلى اتباع التعليمات واستخدام وسائل السلامة، وعدم التردد بالاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود 994 لطلب المساعدة.