اشتباكات بين الجيش اليمني والحوثيين شرق تعز

فهمي محمد(صدى):

اندلعت، اليوم الأربعاء، اشتباكات بين الجيش اليمني ومليشيا الحوثي الإرهابي، في أطراف مديرية الصلو شرق تعز.

وفي سياق متصل، نجح الجيش اليمني في إحراز تقدماً بجبهة الساحل الغربي، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات من الإرهابيين.

من جانبها، استهدفت المليشيا الإرهابية، المدنيين في مديرية حيس، ونفذت قصفاً عشوائياً بالمدفعية الثقيلة وصواريخ الكاتيوشا على الأحياء السكنية.

يذكر أن الجيش اليمني يواصل تقدمه في المحافظات اليمنية لتحريرها من مليشيا الحوثي الإرهابي، بدعم ومساندة قوات التحالف العربي بقيادة المملكة.