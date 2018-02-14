هازارد: تشيلسي قادر على الوصول للمربع الذهبي

ماجد محمد(صدى):

أوضح إيدن هازارد، لاعب تشيلسي، أن فريقه يمتلك لاعبين رائعين، قائلًا إنهم سيكافحون لإنهاء الدوري الانجليزي بشكل جيد ليحجز مكانه في المربع الذهبي.

وتابع: ” يتبقى 11 مباراة حتى نهاية الموسم، وسنقدم قصارى جهدنا لمحاولة تحقيق ذلك “.

واستكمل: ” يجب أن نعمل بجدية ونحاول الفوز بالمباريات، عند اللعب لتشيلسي يجب أن يضع اللاعب نصب عينيه أن يبذل قصارى جهده في الملعب.. نحتاج إلى الوجود في أول 4 مراكز والتأهل لدوري الأبطال في الموسم المقبل “.

وأضاف: ” سيكون من الجيد أيضاً إذا أحرزنا لقب كأس الاتحاد. نحن نلعب أيضاً في دوري الأبطال، وليس من السهل الفوز باللقب، لكننا سنقدم كل ما نملك “.