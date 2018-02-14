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بالفيديو.. انتحار عاملة إثيوبية من الطابق السابع

بالفيديو.. انتحار عاملة إثيوبية من الطابق السابع
أديس أبابا(صدى):

أقدمت عاملة إثيوبية على الانتحار برمي نفسها من الطابق السابع في أحد المباني السكنية في حي الزهور- صيدا بلبنان.

وأظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي قوات الشرطة والاسعاف وهم يحاولون نقل الجثة من أسفل االعمارة التي تعمل بها إلى المستشفى لتشريحها وكشف ملابسات الحادث والتأكد من انه انتحار ام جريمة قتل .


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 42812 ] نشر منذ 35 دقيقة

لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

[ عدد التعليقات: 8618 ] نشر منذ 30 دقيقة

لا حول ولا قوة الا بالله

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