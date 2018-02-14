براءة مطعم شهير بعد اتهامه في تسمم 4 أشخاص بمحايل

أبها(صدى):

أعلنت بلدية محايل في محافظة عسير، عن براءة أحد المطاعم المشهورة بالمدينة ذاتها، من التهمة الموجهة له بتسببه في تسمم أربعة أشخاص من أسرة واحدة، حيث كشفت التحاليل المخبرية براءة المطعم.

وأكد سعيد بن علي آل مصمع، رئيس بلدية محايل، أنه قد تم اتخاذ الإجراءات النظامية والقانونية المتبعة في مثل هذه الحالات، فيما تمت مخاطبة مدير القطاع الصحي المشرف العام على مستشفى محايل، وذلك لإجراء التحاليل اللازمة لعدد من العينات المسحوبة من ذات المطعم، بواسطة اللجنة المشكّلة لهذا الغرض.

حيث تَبيّن سلبية جميع نتائج العينات، وعدم إدانة المطعم بالتهمة المنسوبة إليه، وذلك بعد إجراء التحاليل المخبرية اللازمة، بواسطة الجهة المختصة.

وبناءًا على ذلك، اجتمعت اللجنة الرباعية، وتم إعداد المحضر المشترك، الذي أفاد بعدم إدانة المطعم بواقعة التسمم الغذائي.

يشار إلى أن اللجنة، كانت قد أغلقت أحد المطاعم بمحايل عسير، وذلك على أثر اتهامها بإصابة أربعة أشخاص من أسرة واحدة بالتسمم، عقب تناولهم وجبة بالمطعم.