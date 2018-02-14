الشعير مفيد لصحة جسمك ويشعرك بالسعادة

متابعات(صدى):

يُعتبر ” الشعير ” بلونه الذهبي وشكله المميز من أفيد النباتات التي تستخدم في إعداد الكثير من المشروبات، فيسهل زراعته في أي نوع تربة، ما يميزه طعمه الذي لا مثيل له، وفوائده التي يحصل الجسم عليها بعد تناوله.

فالشعير غنى بالعديد من العناصر الغذائية الهامة لجسم الإنسان، كـالألياف ومضادات الأكسدة، و بعض أنواع الفيتامينات كـفيتامين ” ب وأ ” ، والحديد، والماغنيسيوم، والكالسيوم، والزنك، فهذه العناصر مهمة جدا لصحة الجسم.

كما أن طريقة عمله سهلة وبسيطة ، فقط قومي بأخذ ملعقة من الشعير المطحون وضعيها على النار مع ماء حتى الغليان، ثم قومي بتصفية المشروب وتناوله.

كما قدم أخصائي التغذية العلاجية، بعض الفوائد الصحية الناتجة عن تناول مشروب الشعير، ومنها:

1- مشروب الشعير يعمل على تطهير الجسم من السموم المتراكمة داخله.

2- يحافظ على صحة الكلى، ويحد من تكوين حصوات فيها.

3- مدر جيد للبول.

4- نتيجة لما يحتويه من عناصر مهمة، فهو مفيد لصحة الشعر والبشرة، فيعمل على تقويتهم والحد من تساقطه.

5- تقوية الجهاز المناعي، هذا ما يحمى الجسم من الأمراض المناعية.

6- الحد من الإصابة بأمراض الجهاز الهضمي.

7- الوقاية من السرطان، نتيجة لاحتوائه على الألياف والحديد.

8- ينظم نسبة السكر بالدم.

9- يقلل من نسبة الكولسترول في الدم.

10- أهم فائدة هو زيادة إفراز هرمون السعادة عن الشخص، ولذا ينصح بتناوله في الصباح.