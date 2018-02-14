الفالح: احتياطات العالم النفطية في تقلص والطلب مستمر

علي القحطاني (صدى):

أكد وزير الطاقة خالد الفالح، اليوم الأربعاء، أن الطلب على النفط سيرتفع إلى 1.5 مليون برميل في الثلاث سنوات القادمة، لافتًا إلى أن معدل النمو العالمي سيرتفع إلى 4% بنهاية العام الحالي.

وأوضح ” الفالح ” خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الروسي، أن احتياطات العالم النفطية في تقلص والطلب مستمر، مشيرًا إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حث الجميع على التعاون في الاستمرار لاستقرار أسعار النفط.

كما أضاف أن المملكة وروسيا لهما دور تاريخي في استقرار أسواق النفط، لافتًا إلى أن صندوق الاستثمارات العامة ونظيره الروسي يدعمان الاستثمارات المشتركة بين البلدين، ويسعيان لجذب شركات التقنية العالمية للمملكة، مشيرًا إلى سعيها لاستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية مع روسيا.