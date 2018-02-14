جهاز طبي يكشف نسبة الحب وحقيقة المشاعر في 2028

واشنطن(صدى):

صرح الطبيب الأمريكي ” فريد نور” أخصائي الأعصاب في أمريكا والعالم، أنه سيتم ابتكار اختبار طبي للكشف عن ” الحب الحقيقي ” في عام 2028.

كما أكد الطبيب أن الاختبار الجديد يمكنه الكشف عن وجود الحب عن طريق المواد الكيميائية الموجودة في الدماغ باستخدام جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي.

وأوضح طبيب الأعصاب أن معظم الناس سوف يستخدمون الاختبار في للتأكد من المشاعر والتمتع بالحب، والبعض الآخر يستخدمونه لتجنب الزواج من شخص خاطئ أو معرفة ما إذا كانت العلاقة في الخطوبة تستحق الإزعاج والمشاكل أم لا.

بالإضافة إلى أن الاختبار الجديد سيكشف عن المواد الكيميائية التي تسمى ” الببتيدات ” التي تنتج بكميات كبيرة فقط عندما يقع شخص حقا في الحب، أما إذا لم تكن ” الببتيدات ” موجودة في مستويات عالية من الدماغ، فهذا دليل على أن الشخص لم يقع في الحب لأنه من المستحيل علميا أن يكون الحب حقيقي بدونها.

مع العلم أن في الوقت الحاضر، يمكن إجراء قياس حجم ” الببتيدات ” في الدماغ فقط في الحيوانات المختبرية الحية، ولكن التقدم في التكنولوجيا الطبية يعني أن اختبار الدماغ يمكن أن يصبح واقعا بحلول عام 2028 بمعدل دقة ما بين 97% و 99%.