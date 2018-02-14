انطلاق القافلة الإغاثية الـ194 من مشاريع مركز الملك سلمان للشعب اليمني

فهمي محمد(صدى):

أعلن المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والمساعدات الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة، اليوم الأربعاء، انطلاق القافلة البرية المحملة بـ1200 طن من المواد الإغاثية والإيوائية إلى اليمن بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين.

وأوضح ” الربيعة ” أن هذه القافلة تعد القافلة الإغاثية الـ194 من مشاريع المركز، مضيفًا أن توجه 70 قافلة إغاثية إلى جميع مناطق ومحافظت اليمن بلا استثناء تؤكد حيادية مركز الملك سلمان للإغاثة في توزيع مساعداته.

وأشار إلى أن المركز وصل إلى العديد من المحافظات التي تقع تحت سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية ومنها ” صنعاء، تعز، حضر موت، مأرب، الجوف، البيضاء وأبين ” ، مؤكدًا أن المملكة حريصة على كل فئات وأطياف الشعب اليمني، حيث يتم تشغيل مستشفى صعدة وحجة بالكامل من قبل المركز.