مؤشر السوق يغلق مرتفعا عند 7420 نقطة وسط تداولات بقيمة 2.6 مليار ريال

علي القحطاني(صدى):

اختتم مؤشر السوق، جلسة اليوم الأربعاء، على ارتفاع طفيف بنسبة 0.1% بزيادة 7 نقاط، مغلقًا عند 7420 نقطة، وسط 166 مليون سهم متداول تقاسمتها أكثر من 81 ألف صفقة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ” نمو ” اليوم مرتفعًا 6.93 نقطة ليقفل عند مستوى 3090.64 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.6 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 178 ألف سهم تقاسمتها 515 صفقة.

وسجلت خلال جلسة اليوم أسهم 95 شركة ارتفاعًا في قيمتها، بينما أغلق أسهم 73 شركة على تراجع، وسط تداولات قليلة بقيمة إجمالية تبلغ نحو 2.64 مليار ريال وهو الأدنى منذ نحو شهرين ونصف.

وأغلقت أسهم كلًا من ” الأهلي التجاري، الاتصالات السعودية، جرير، بنك البلاد، المواساة، والمتقدمة ” على ارتفاع بنسب تتراوح بين 1 و 3%.

وسجلت أسهم شركات ” الصادرات، إكسترا، أسمنت الشمالية، ساسكو،وبروج للتأمين ” أكثر ارتفاع خلال الجلسة، حيث تصدر سهم ” الصادرات ” ارتفاعات اليوم بالنسبة القصوى عند 167.40 رايل، كما صعد سهم ” إكسترا ” بنحو 6% عند 53 ريال مسجلًا أعلى إغلاق في عامين ونصف.

وفي المقابل تصدر سهم ” موبايلي ” تراجعات اليوم بنجو 8% عند 14.84 ريال، وسجلت أسهم شركات ” اتحاد الاتصالات، ملاذ للتأمين، عناية، باتك، وجدوى ريت السعودية ” أكثر انخفاضًا في التعاملات.

يُذكر أن سهم ” عذيب للاتصالات ” علق خلال تداولات اليوم، على أن يستمر لمدة يومي عمل بعد قرار الجمعية العمومية تخفيض رأس المال.