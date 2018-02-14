وظائف إدارية شاغرة في البنك الإسلامي للتنمية
أعلن البنك الإسلامي للتنمية عن توفر العديد من الوظائف الإدارية الشاغرة في مدينة جدة وذلك في عدة اختصاصات.
وأوضح البنك أن المسميات الوظيفية المطلوبة هي: Senior Legal Counsel – Insurance Operations، و Associate – Project Finance (ICD)، و Manager – Internal Auditor، و Credit Risk Assessment and Monitoring, Principal (ICD)، و Manager / Senior Manager, Credit Review.
وتابع البنك، Senior Associate,Corporate Equity (ICD)، و SME Associate (ICD)، بالإضافة إلى Portfolio and Follow Up Associate (ICD)، و Young Professional Program 2017 – (Age range 22-32 years old).
وأشار البنك الإسلامي إلى أنه على الراغبين في التقديم إرسال السيرة الذاتية عبر البريد الإلكتروني الآتي:هنا
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