وظائف إدارية شاغرة في البنك الإسلامي للتنمية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن البنك الإسلامي للتنمية عن توفر العديد من الوظائف الإدارية الشاغرة في مدينة جدة وذلك في عدة اختصاصات.

وأوضح البنك أن المسميات الوظيفية المطلوبة هي: Senior Legal Counsel – Insurance Operations، و Associate – Project Finance (ICD)، و Manager – Internal Auditor، و Credit Risk Assessment and Monitoring, Principal (ICD)، و Manager / Senior Manager, Credit Review.

وتابع البنك، Senior Associate,Corporate Equity (ICD)، و SME Associate (ICD)، بالإضافة إلى Portfolio and Follow Up Associate (ICD)، و Young Professional Program 2017 – (Age range 22-32 years old).

وأشار البنك الإسلامي إلى أنه على الراغبين في التقديم إرسال السيرة الذاتية عبر البريد الإلكتروني الآتي:هنا