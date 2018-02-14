بالصور.. صحة الطائف تطلق أكبر قافلة صحية تطوعية

حسين العلي(صدى):

انطلقت اليوم الأربعاء القافلة الصحية التطوعية التابعة لصحة الطائف والمتجهه لمحافظة تربة ضمن مبادرات المشاركة المجتمعية التي تنفذها صحة الطائف لنشر ثقافة التطوع بين الممارسين الصحيين وتفعيل كافة مكونات المجتمع للمساهمة في التنمية الصحية ويشارك في القافلة قرابة ٢٠٠ متطوع من صحة الطائف ومستشفى تربة مابين اطباء وطواقم فنية وادارية بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخيرية والأهلية للمشاركة تحت عنوان ( بقدواتنا تتطور مجتمعاتنا ) والتي دشنها صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة في زيارته لمحافظة تربة والخرمة ورنية الأسبوع الماضي .

وتشارك في القافلة الكلية الجامعية بتربة ومكتب التربية والتعليم والكلية التقنية والهلال الأحمر والجمعية الخيرية وجمعية تاج وشرطة ومرور تربة ولجنة التنمية الاجتماعية وجمعية كفى وجمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية وغيرها.

وستحتوي القافلة على تطوع عدد من الاستشاريين في تخصصات الباطنية والأطفال والعيون والكلى والأنف والأذن والحنجرة وكذلك فرق للتوعية الصحية تشمل التوعية بأمراض سرطان الثدي والسكر ودورات في الأسعافات الأولية والانعاش القلبي الرئوي والتغذية السليمة والتأهيل الطبي والتعامل مع الغصة وكذلك الكشف المبكر على أمراض العيون وتشجيع الرضاعة الطبيعية ودورات في سلامة المنشأت وسيرافق القافلة خدمات الصيانة العامة ( الورشة المتنقلة ) وعيادة طبية متنقلة وطاقم للفحوص المخبرية وكذلك الأمراض التنفسية وطاقم من الطوارئ والنقل الإسعافي وعدد من الفئات الطبية المساعدة كالسجلات الطبية وعلاقات المرضى والتوعية الصحية والصيدلة والإرشاد الديني والروحي بالاضافه لعدد من طلاب الكليات الصحية المتطوعين فيما يتخلل القافلة التطوعية عدد من المبادرات الاجتماعية والإغاثية وذلك لزرع ثقافة التطوع ضمن مبادرات كن قدوة التي أطلقها مستشار خادم الحرمين الشريفين وأمير منطقة مكة المكرمة.

وتضم القافله عدد من قيادات صحة الطائف بقيادة الدكتور ؛ أحمد الزايدي المساعد للطب العلاجي.

أوضح عبدالهادي الربيعي مدير العلاقات والمتحدث الرسمي لصحة الطائف أن هذه القافله تأتي ضمن انشطة المشاركة المجتمعية لصحة الطائف وتأتي لتعزيز مبادرات التطوع المجتمعي تحت مظلة امارة منطقة مكة وبرامج كن قدوه وذلك لإتاحة المشاركات التطوعية التفاعلية لخدمة المجتمع .

