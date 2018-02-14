ضبط عمالة سائبة تذبح المواشي دون رقابة بغرب الدمام

نايف السالم(صدى):

ضبطت بلدية غرب الدمام، اليوم الأربعاء، عدد من العمالة السائبة، التي تمارس ذبح المواشي بعيدًا عن الرقابة بالمنطقة.

وقالت عبر حسابها الرسمي على “تويتر”: ” بلدية غرب الدمام ممثلة بإدارة الرقابة والنظافة العامة وبالإشتراك مع إدارة المجاهدين والضبط الإداري وأثناء سلسلة حملات إزالة المخيمات والصنادق العشوائية وأحواش الاغنام تضبط عدد من العمالة السائبة التي تمارس ذبح المواشي بعيداً عن اعين الرقابة الصحية”.

وفي السياق ذاته أهابت بالمواطنين عدم التعامل مع مثل تلك المواقع التي قد تكون مواقع ملوثة وتفتقر إلى أدنى مقومات النظافة والصحة العامة.