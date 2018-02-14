بالصور .. كريستيان ديور تطرح مجموعتها الجديدة لربيع 2018

نورة الشهري (صدى):

أعلنت مصممة الأزياء العالمية والموديل الإيطالية ماريا جراسيا عن التصاميم الجديدة التي طرحها بيت الأزياء الفرنسي العالمي كريستيان ديور لمجموعته التي أطلقها لموسم ربيع 2018 .

وسيطر علي المجموعة الجديدة اللون الأزرق الليلي القاتم، إلى جانب الأقمشة الثقيلة، حيث إن الربيع يتميز بالأجواء الباردة في الكثير من البلاد، وبهذا يعلن ديور عن ألوان موضة الربيع من ألوان الأزرق ومشتقاته، وإليك المجموعة الجديدة.

الفساتين:

يعلن كريستيان ديور عن مجموعة الفساتين الفريدة من نوعها، فهناك الفستان التُل المنقوش بالنقوش المختلفة، الكات، الممسك من منطقة البطن بحزام صغير رفيع، والمفتوح صدره.

والفستان الووتر بروف الأسود الكات، وبه نقوش ذهبية متناثرة، بالإضافة إلى الفستان القصير التل المنقوش بالنقاط البيضاء وأخيراً الجمبسوت الووتر بروف الأسود.

2.الجينز الكاجوال:

وبما أن الجينز موضة لا تنتهي أبداً، فيعرض كولكشن ديور عن السروال الجينز رجل الفيل الواسع وعليه البادي الكاجوال من الداخل، وأيضاً الجاكت الجينز الذي يمكنك أن ترتديه على البادي السادة.

أما بالنسبة للجمبسوت، فيصدر ديور الجمبسوت الجينز، حيث إن الجمبسوت موضة هذا الموسم أيضاً.

3.هوت شورت:

هناك الكثير من الفتيات اللاتي يفضلن ارتداء الهوت شورت وتحته شراب طويل غامق في المناسبات، لذلك يصدر ديور الهوت شورت الأسود لكل من يحب ارتداءه.

وهناك الجيب الميكرو أيضاً يصدرها بيت الأزياء ديور لمحبي الجيب، والتي يمكنك أن ترتديها في مناسباتك الليلية.