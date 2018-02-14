عودة ” غودين ” إلى قائمة أتلتيكو مدريد في مواجهة كوبنهاغن

نواف السالم(صدى):

شهدت قائمة أتلتيكو مدريد، لمواجهة كوبنهاغن الدنماركي في إطار ذهاب دور 32 من بطولة الدوري الأوروبي، غياب اللاعب دييغو كوستا؛ لإصابته في الساق اليسرى حيث يعاني من آلام عضلية.

واستبعد المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني، أيضًا المدافع المونتينيغري ستيفان سافيتش؛ نظرًا لإصابته، ولاعب الوسط الأرجنتيني نيكو غايتان بقرار فني، بينما ضم اللاعب دييغو غودين بعد التعافي من إصابته في الفك، بالإضافة إلى المدافع أنطونيو مونتورو.

وضمت قائمة أتلتيكو مدريد 20 لاعباً، وجاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: ميغل آنخل مويا ويان أوبلاك وآكسيل فيرنير.

الدفاع: غودين وفيليبي لويس وشيمي فرساليكو ولوكاس هرنانديز وخوانفران توريس وخوسيه ماريا خيمينيز ومونتورو.

الوسط: توماس بارتي وكوكي ريسوركسيون ويانيك كاراسكو وساؤول نيغيز وغابي فرنانديز وفيكتور ماتشين ” فيتولو ” .

الهجوم: أنطوان غريزمان وفرناندو توريس وآنخل كوريا وكيفن غاميرو.