7 نصائح لضبط معدل الحرق

متابعات(صدى):

يعتبر تسريع معدلات الحرق، من أهم العوامل التي يهتم بها الباحثين، عن فقدان الوزن في كل مكان، ولكن معدل الحرق، يعتمد على عدة عوامل، بينما يرثه البعض بتناقل الجينات، الرجال عامة أسرع حرقاً من الإناث، وبزيادة العمر يقل معدل الحرق، تدريجياً خاصةً بعد سن 40 عام، لذا سنستعرض بعض النصائح لضبط معدل الحرق.

– تناول من 5 لـ 6 وجبات صغيرة ومفيدة.

– شرب كميات كافية من الماء.

– ممارسة الرياضة.

– تنظيم النوم.

– تناول الإفطار مبكرًا.

– تناول الخضروات الطازجة.

– الحرص على تناول آخر وجبة قبل النوم على الأقل بـ 3 ساعات.