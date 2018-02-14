بالصور.. أب يقص شعر ابنته لسبب غريب

واشنطن(صدى):

تقدمت أم أمريكية تٌدعى كريستين جونسون ، بشكوى ضد طليقها وزوجته إلى إدارة شرطة هاسكينز الأمريكية ، تتهمهما فيها بقص شعر ابنتها بالقوة .

ونشرت الأم صور لابنتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، وهي بشعر طويل بابتسامة ، صورتان وهي بالشعر القصير وعلقت على الصور ” هذه ابنتي قبل أن يأخذها من منزلي، أما هاتان فكانتا قبل أن يحضرها لمنزلي ” ما اثار تعاطف الآلآف من المتابعين .

فيما أدعى الوالد المنفصل عن الأم أنه فعل ذلك من أجل الحصول على إضاءه وتفتيح لشعرها ، بحسب تصريحه لإحدى وسائل الإعلام .