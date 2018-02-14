تفاعل غير مسبوق بمواقع التواصل مع نفوق الناقة ” خزامه “

عادل الحربي (صدى):

تفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، مع خبر نفوق الناقة ” خزامة ” ، التي تعود ملكيتها لرجل الأعمال ناصر بن قريع، والفائزة بعدد من الجوائز كأجمل النوق في مهرجانات الإبل.

حيث تعاطف نشطاء مواقع التواصل، مع الناقة التي تعد من نوادر الإبل، وتفاعلوا مع الخبر بشدة، لدرجة وصلت إلى قيام عدد من الشعراء منهم، بكتابة قصائد رثاء في ” خزامة ” ، ومواساة صاحبها.

وذكر النشطاء عن ” خزامة ” ، أنها كانت تجلب لمالكها عروضاً مالية مقابل شرائها بملايين الريالات، إلا أنه فضل عدم بيعها والاستفادة من سلالتها.