اعترافات لداعشي بالتخطيط لقتل ملكة بريطانيا

لندن(صدى):

اعترف شاب من تنظيم ” داعش ” الإرهابي، بالتخطيط لقتل ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، ورئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون، بالإضافة إلى استهداف اليهود ومشجعي مرة القدم.

جاء ذلك أمام محكمة بريطانية، حيث ذكر الشاب الداعش عويس شيخي، أن الهجوم على اليهود كان مخطط أن يكون في منطقة ستامفورد هيل، وعلى مشجعي كرة القدم باستخدام رشاش من طراز إيه كي 47 لدى خروجهم من استاد توتنهام.

وأوضحت معلومات مسربة، أن الداعشي الذي يبلغ 38 عاماًـ ويعمل سائقاً لتوصيل الطلبات، أفادت بأنه كان على اتصال مع رجل صومالي يدعى عبد الرحمن إدريس حسن في العام 2016، وتم اعتقاله في شهر سبتمبر من ذلك العام.

وبيّنت التحقيقات التي أجريت أن حسن كان قد أجرى اتصالات مع شيخي بخصوص تنفيذ هجمات إرهابية، واستخدموا برامج مشفرة في مراسلاتهم، ظهرت من المسوح التي أجريت على الكمبيوتر المحمول العائد لحسن.