جارسيا: برشلونة المرشح للفوز على تشيلسي

نواف السالم(صدى):

قال خافي جارسيا، مدرب واتفورد، إن تشيلسي لن يكتفي بالدفاع فقط في مواجهة برشلونة في إطار ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وأضاف “جارسيا ” ، أن تشيلسي فريق قوي في الخلف ولديه طريقة لعب معروفة، موضحًا: ” لكني لا أعلم بأي خطة سيواجهون برشلونة”.

وحذر ” جارسيا ” برشلونة من خط الهجوم لدى تشيلسي، مضيفًا: ” برشلونة دائماً من المرشحين للفوز في أي مسابقة يخوضها، خسر مباراة واحدة في الكأس، وكذلك في السوبر الإسباني بداية الموسم، هو المرشح للفوز على تشيلسي أو أي فريق غيره “.