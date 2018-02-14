جارسيا: برشلونة المرشح للفوز على تشيلسي
قال خافي جارسيا، مدرب واتفورد، إن تشيلسي لن يكتفي بالدفاع فقط في مواجهة برشلونة في إطار ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.
وأضاف “جارسيا ” ، أن تشيلسي فريق قوي في الخلف ولديه طريقة لعب معروفة، موضحًا: ” لكني لا أعلم بأي خطة سيواجهون برشلونة”.
وحذر ” جارسيا ” برشلونة من خط الهجوم لدى تشيلسي، مضيفًا: ” برشلونة دائماً من المرشحين للفوز في أي مسابقة يخوضها، خسر مباراة واحدة في الكأس، وكذلك في السوبر الإسباني بداية الموسم، هو المرشح للفوز على تشيلسي أو أي فريق غيره “.
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