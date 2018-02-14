كارينيو يكشف أسباب المطالبة بالرحيل عن الشباب

طلال الغامدي(صدى):

اعتذر المدرب الأوروجوياني دانيال كارينيو عن تصريحاته التي ذكر فيها إمكانية رحيله عن تدريب ” الليث الأبيض ” ، بعد الهزيمة التي تعرضوا لها أمام الفتح بهدف ضمن الجولة الـ21 من الدوري السعودي للمحترفين.

كما كشف مدرب الشباب دانيال كارينيو، عن أسباب تصريحاته حول الرحيل عن الفريق عقب هزيمته أمام الفتح في إطارالجولة الماضية من دوري المحترفين.

وأشار إلى أنه لا يرغب في الخروج من الموسم خالي الوفاض، قائلًا: ” أنا أبحث عن إنجاز يدوّنه التاريخ في سجلي مع الفريق “.

وتابع: ” الهزيمة أمام الفتح لم تكن متوقعة بالنسبة لي، وما زاد من سوء وقعها أنها صعبّت كثيرا من موقفنا في البطولة التي أخطط لإغلاقها في مركز متقّدم، هذا ما دفعني للخروج عن طوري ما انعكس في التصريح الغاضب لوسائل الإعلام “.

وقدم “كارينيو” الاعتذار إلى جماهير الشباب وإدارة النادي؛ عن تصريحاته بالرحيل.