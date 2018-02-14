الهلال الأحمر يستقبل 6 حالات ربو وأزمة تنفسية بالعاصمة المقدسة

عادل الحربي (صدى):

استقبلت هيئة الهلال الأحمر، أمس الثلاثاء، 6 حالات ربو وأزمة تنفسية، بالعاصمة المقدسة؛ إثر الحالة الجوية الغبارية التي ضربت عدة مناطق بالمملكة.

وقالت الهيئة، إنه هناك حالة ربو حادة ؛ أسفرت عن توقف القلب والتنفس، لدى شخص من بين الحالات التي استقبلها الهلال الأحمر.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة بالعاصمة المقدسة عبد العزيز بادومان أنه حين وصول الفرقة الإسعافيه وبعد تقيم الحالة شرعت الفرقة مع فرقة الدعم المتقدم في إجراء الإنعاش القلبي الرئوي للحالة .

وحذرت الهيئة بالعاصمة المقدسة من لديهم أمراض تنفسية من الخروج في الأجواء الغبارية، مشددة على أهمية ارتداء كمامات إذا لزم خروجهم ، محذرة السائقين لأخذ الحيطة والحذر عند تدني الرؤية الافقية.