دعوة باستفتاء عام بإشراف دولي للقضاء على نظام الملالي

طهران(صدى):

أصدرت عدد من الشخصيات البارزة الإيرانية بيانًا تدعو فيه إلى إجراء استفتاء عام بإشراف دولي؛ للقضاء على نظام الملالي والتحول إلى نظام حكم مدني.

وأوضح البيان أنه لا امل بتحقيق تقدم في ظل استبداد نظام ولاية الفقيه، حيث تضمن البيان توقيع مثقفين اتهموا النظام باستغلال الدين والمذهب لخداع الشعب على مدار 4 عقود.

كما أكد عجز النظام عن حل الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في إيران، وعرقلة جميع الوسائل الاقنوينة للرصد والإصلاح