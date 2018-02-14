أضرار الإكستنشن على شعرك وكيفية اختياره

نورة الشهري(صدى):

يعاني معظم الفتيات من تساقط الشعر؛ بسبب عدم الاهتمام به، والاكتفاء فقط باستخدام الشامبو، والذي يكون في أحيانًا كثيرة غير مناسب ومضر، فضلا عن استخدام الحرارة المتمثلة في مجفف الشعر والمكواة، فكل ذلك يؤدى إلى تقصف الشعر وسقوطه فيبدو ضعيفا وخفيفا.

وحل تلك الأزمة لدى الكثير من الفتيات يتمثل في زيادة شعرهن عن طريق ” الإكستنشن ” أو وصلات الشعر الصناعية، ولكن وصلات الشعر لها أضرار كثيرة يجب أن تعرفينها.

أكد الأطباء على أضرار الشعر المستعار والتي تتمثل في :

1- الاكستنشن يسبب سقوط الشعر بسبب الغراء السيئ.

2- وصلات الشعر بـ” الكلبس” أكثر ضررا من ” الدبل فيس “.

3- وزن أقل شطيرة 170 جراما ويعلق بـ3 كلبسات حين تبقيها من 4 إلى 5 ساعات كافيين لصنع فراغ في فروه الرأس مكان الكلبس.

4-وصلات الشعر بالحلقات دمار للشعر، لأنها تعقده وتتسبب في سقوطه.

كيفية اختياره للشعر:

1- اختيار لون اكستنشن مناسب للون البشرة، فلا يجب أن تكون سيدة سمراء تضع اكستنشن أشقر.

2-اختيار لون اكستنشن يناسب لون الشعر وليس العكس.

3- أفضل اكستنشن هو الأومبريه وهو الغامق من أعلى وفاتح من أسفل الشعر.

4- الحفاظ على جذور الشعر بطبيعتها.

5 صبغة الشعر بألوان صبغة وليس ” بيتشج ”

6- لذلك إذا لزم استخدام الاكستنشن فيفضل الدبل فيس المستورد، الدبل فيس أكثر صحيا، وذلك لأن كل خصلة وزنها 4 جرامات، ولو ظلت في شعر المرأة شهرين لن يحدث اختلاف.